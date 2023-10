Estudante cearense conquista medalha de bronze na WorldSkills Brasil

O estudante cearense João Aluízio, de 17 anos, conquistou a medalha de bronze na WorldSkills Brasil na área de Mecânica Industrial. O anúncio aconteceu na última sexta-feira, 6, no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) Tijuca, no Rio de Janeiro. João é aluno do Novo Ensino Médio do Sesi Senai Ceará.

O pódio foi formado por São Paulo, em primeiro lugar, Minas Gerais, em segundo lugar, e o Ceará em terceiro. O jovem cearense disputou a premiação com outras oito delegações, com representantes dos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo.

O professor Marcos Paulo, que é delegado técnico do Senai/CE, explica que a WorldSkills é uma organização internacional que bienalmente realiza uma competição para escolher as melhores escolas profissionais do mundo, sendo exclusiva para escolas profissionalizantes.