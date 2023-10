Escolas da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros têm mais de 1.400 vagas abertas

Os colégios da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estão com inscrições abertas até o dia 29 de outubro para alunos que desejam ingressar nas instituições em 2024. São mais de 1.400 vagas disponíveis nos municípios de Fortaleza, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral. Os estudantes são selecionados por meio de um prova de vestibular.

Nas escolas da Polícia Militar, serão ofertadas 1.346 vagas para alunos do fundamental l e ll e do ensino médio. As provas de admissão serão aplicadas no dia 26 de novembro de 2023, um domingo, e não são gratuitas. Existe uma taxa de R$ 25. O resultado está previsto para o dia 5 de janeiro de 2024.