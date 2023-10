Projeto social oferece atividades para melhorar a qualidade de vida de idosos

Nesta terça-feira, 10, acontece a aula inaugural da segunda edição do projeto Estação das Águas, que tem o intuito de realizar atividades para melhorar o condicionamento físico de pessoas acima dos 60 anos que buscam melhores condições de saúde. A iniciativa da Estação da Luz oferece atividades culturais e esportivas, com aulas de hidroterapia, hidroginástica e pilates.

Com a ampliação, este ano serão ofertadas 300 vagas, com as aulas sendo ministradas de segunda a sexta, com aproximadamente 8 alunos por turma, sendo acompanhados por profissionais capacitados para a ação. A aula inaugural acontecerá na sede da Estação da Luz, no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A coordenadora do projeto, Mariana Holanda, diz que é uma grande alegria ampliar a capacidade de atendimento e suporte para a população idosa da região.