Campanha incentiva doação de cabelo para mulheres em tratamento de câncer

Em ação alusiva à Campanha Outubro Rosa, voltada para a prevenção e diagnóstico do câncer de mama, o Sistema de Crédito Cooperativo do Ceará (Sicredi/CE), promove a campanha “Doe autoestima”, como forma de incentivo a doação de mechas de cabelo para mulheres que fazem tratamento contra a doença.

Participam da ação 27 salões de beleza das cidades de Fortaleza, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Quixadá, Sobral, Juazeiro do Norte, Barbalha, Crato, Brejo Santo, Crateús e Russas.

A gerente de comunicação e marketing da Sicredi Ceará, Natalie Batista, pontua que as iniciativas dialogam com o propósito da cooperativa. “Além de serem extremamente importantes no auxílio a pessoas que passam por um momento delicado e têm na autoestima um caminho para lidar melhor com a doença”, diz.