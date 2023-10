Rajadas de vento podem chegar a 55km/h no Ceará nesta semana

Com a chegada de outubro, ultimo mês da chamada época dos ventos no Ceará, as rajadas continuam intensas no Estado. De acordo com balanço divulgado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), até esta segunda-feira, 9, a velocidade máxima do vento pode chegar a valores entre 40 km/h a 55 km/h com rajadas, atingindo principalmente a Serra da Ibiapaba e a Faixa litorânea do Estado.

Neste domingo, 8, ainda conforme dados da Funceme, a maior velocidade média de vento registrada foi no município de Jijoca de Jericoacoara, polo turístico a 283km de Fortaleza, onde a ventania chegou a 39 km/h. Em seguida, vem o município de São Benedito, com 31 km/h. Já em Fortaleza, a maior média registrada foi de 26 km/h.