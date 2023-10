Aberto para visitação, Parque Botânico do Ceará conta com 65 espécies de orquídeas

Orquidário do Parque Estadual Botânico da Caucaia, com diversos exemplares de espécies de orquídeas, aberto ao público Crédito: FERNANDA BARROS

As orquídeas estão em exibição para divulgação da espécie, para mostrar e explicar para a população a diversidade existente. Entre as espécies integrantes do orquidário do Parque Botânico estão a Cattleya schilleriana, espécie brasileira oriunda da Mata Atlântica do sul da Bahia; a Dendrobium; e a Cattleya bowringiana. “(O orquidário é importante) Para que o público venha ter conhecimento da nossa natureza, conhecer novas espécies, a biodiversidade e a riqueza do Ceará. Saber qual é a importância das bromélias, das orquídeas para o Ceará. Então, isso tudo é o que o Parque Botânico faz para mostrar para o público”, aponta. Segundo Antônio, no Ceará existem 126 espécies de orquídeas catalogadas; as bromélias possuem mais de 30 espécies catalogadas. Também existem outras espécies em estudo para serem descobertas. Dependendo da espécie e do cuidado com a orquídea, ela pode viver até 10 anos. “Um dos pontos para essa duração é a adubação de 15 em 15 dias para manter a floração, a folhagem viçosa e vigorosa. Ambiente adequado e manejo dela”, explica Antônio. O orquidário possui um sistema de irrigação onde toda a água é reutilizada. "Cerca de 60% da água da chuva que cai ao lado do orquidário vai para uma cisterna, e dessa cisterna, a água abastece o orquidário fazendo essa 'aguação'. Em um período bom de chuva, a gente consegue utilizar essa água até novembro", afirma Antônio. O Parque também produz mudas com plantas nativas da região e essas mudas são distribuídas ao público aos domingos. Algumas mudas produzidas são de ipê rosa, jucá, mororó, entre outras espécies.

Durante a semana, o orquidário recebe visitação de alunos de escolas e faculdades e, aos finais de semana, o Parque Botânico conta com mais público por conta do programa "Viva o Parque", que traz diversas atividades para crianças, jovens e adultos, como zumba, pintura no rosto para os pequenos, pula-pula, entre outras. No Parque Botânico, o programa Viva o Parque funciona a partir das 9 horas e é aberto ao público. O intuito é levar educação ambiental e atividades recreativas para os presentes. A visitação do orquidário ocorre de terça a domingo, no horário em que o parque está aberto. De 8 às 12 e de 13 às 17 horas. Em feriados e domingos, o parque funciona até as 13 horas.