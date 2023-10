Dia D da Multivacinação movimenta postos de saúde neste sábado

Campanha de imunização segue até dia 14 de outubro vacinando crianças e jovens abaixo dos 15 anos. Meta é vacinar 2 milhões de pessoas no Estado

Já em Fortaleza , todos os 118 postos de saúde também estiveram empenhados na imunização. Somente na Capital, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), cerca de 8.250 crianças e jovens não estão em dia com o esquema vacinal.

A campanha ocorre em todos os postos de saúde, das 8h até às 17h. Desde as primeiras horas da manhã deste sábado, mais de 2.500 salas de vacinação em todo o Estado estavam disponíveis para receber famílias em busca de proteção para seus filhos.

O Ceará realiza neste sábado, 7, o “Dia D” da Campanha da Multivacinação . A ação tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. De acordo com a Secretária de Saúde do Estado (Sesa), o Ceará tem cerca de 2 milhões de crianças e jovens que têm pendências em seu esquema vacinal.

Uma das unidades que teve fluxo constante de famílias em busca de imunização foi o posto de saúde Flávio Marcílio, localizado no bairro Mucuripe, em Fortaleza.

Reinaugurado nessa quinta-feira, 6, os pais e responsáveis que compareceram ao equipamento para o “Dia D” expressaram gratidão pela oportunidade de manter seus filhos protegidos contra doenças graves.

É o caso de Vitória Ellen, de 21 anos, mãe da Maria Lis, de 3 anos. Rapidamente atendida, a pequena voltou para casa imunizada com a vacina contra a gripe.

“Essa campanha, com esse dia em específico, é ótimo para nós que trabalhamos e para as crianças que passam a semana indo para a escola e não têm tempo de ir no posto. É uma sensação ótima estar garantindo a segurança dela”, conta a mãe.

Para os pais ou responsáveis que chegarem aos postos de saúde é importante apresentar a caderneta de vacinação da criança, caso tenham.

“Isso ajuda a dar continuidade às vacinas que já foram iniciadas, evitando recomeçar os esquemas. Caso não tenham a caderneta de vacinação, os pais podem baixar o aplicativo Mais Saúde Fortaleza, onde é possível ver se há alguma pendência”, explica a coordenadora de imunização de Fortaleza, Vanessa Soldatelli.