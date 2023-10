Atendimento móvel da Defensoria chega ao distrito de Várzea do Giló, em Ipu

O distrito de Várzea do Giló, em Ipu, na Região da Ibiapaba, vai recebe a Van de Direitos da Defensoria Pública do Ceará (DPCE), nesta quinta-feira, 5. O atendimento ocorre das 8 às 15 horas, por ordem de chegada. A Van será estacionada frente a Escola Municipal de Ensino Básico João Sampaio de Araújo, na avenida Coronel Giló, no centro do distrito.

Ações como divórcio, pensão e guarda, causas cíveis e consultas a processos criminais e sucessões poderão ser resolvidas pelo defensor público que estará presente para atender as demandas da população. Além dos serviços citados, uma equipe de colaboradores estará disponível para a triagem dos pedidos e prestar esclarecimentos sobre os serviços oferecidos pela instituição à comunidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O idealizador do projeto e defensor público, Samuel Marques, explica que a ação é uma oportunidade de fazer com que os serviços prestados pela DPCE estejam próximos à população, sobretudo para os cidadãos que não podem se deslocar até a sede do município.