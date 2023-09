Confira os programas do Especial Anuário do Ceará 2023-2024

Entrevista com o CEO da ArceloMittal, Erick Torres, abriu a programação do Especial Anuário do Ceará 2023-2024 Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

O Especial Anuário do Ceará 2023-2024 começou a ser veiculado na última quarta-feira, 20, no canal da Fundação Demócrito Rocha (FDR). Ao todo, serão 15 entrevistas com influentes personalidades dos temas abordados na versão impressa e on-line do periódico, como esportes, gestão pública, economia, saúde e educação. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, com reprise às 15 horas, também no Canal FDR. Para o diálogo desta quarta-feira, 27, o programa recebe o diretor-geral do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), Alfredo Pessoa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O conteúdo ainda está disponível no YouTube da FDR, com os debates na íntegra, que podem ser assistidos em qualquer hora e local.

2. Entrevista com Marcelo Paz, presidente do Fortaleza Esporte Clube - 21/9



3. Entrevista com Samuel Dias, secretário de infraestrutura de Fortaleza - 22/9