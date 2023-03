Com apoio dos clubes, Jade Romero apresenta campanha de combate de violência à mulher

A coletiva, com a presença da vice-governadora, foi realizada momentos antes do Clássico-Rei deste domingo, 5, na sala de imprensa da Arena Castelão

Antes do duelo deste domingo, 5, entre Ceará e Fortaleza, pela sexta rodada da Copa do Nordeste, o Governo do Estado promoveu a campanha #EuToNaDefesa, visando o combate à violência contra a mulher. A vice-governadora Jade Romero participou de entrevista coletiva para tratar do assunto e esteve acompanhada de representantes dos dois clubes.

A vice-governadora aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio dos clubes cearenses à campanha. Ceará e Fortaleza divulgaram suas escalações para o Clássico-Rei deste domingo com uma ação de incentivo ao combate à violência contra a mulher.

“Nesse momento, a minha palavra é de agradecer aos clubes por essa parceria, a toda a imprensa que tem feito um papel social tão importante na divulgação. É importante que a gente possa ampliar o conhecimento das pessoas em relação ao número 180. Ele é nacional, recebe denúncias, dá o acolhimento para mulheres ou pessoas que presenciam algum tipo de violência.”

Jade Romero também enfatizou a importância de denunciar casos de violência, além de revelar que o Elmano de Freitas, Governador, tem como prioridade fortalecer a política de mulheres.

“É uma prioridade do Governador Elmano que nós tenhamos uma forte política de mulheres, em especial no enfrentamento a violência. Se você está sofrendo algum tipo de violência, que nem sempre é física, mas muitas vezes ela é psicológica, patrimonial, ela é moral. É preciso que você denuncie e procure a nossa rede de apoio. Quero aqui mencionar a importância da Casa da Mulher Brasileira, das Casas da Mulher Cearense.”

“Já passou da hora da gente dar um basta naquele ditado ‘em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher'. A gente mete a colher sim. Ao menor sinal de violência, gritos, qualquer ato que esteja acontecendo, nós não podemos ser omissos. Uma ligação para a polícia no 190 ou no 180 pode salvar vidas”, completou.

