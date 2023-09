Cirurgias feitas por mulheres têm melhores resultados, dizem estudos

Duas publicações recentes mostram que pacientes operados por mulheres sofrem menos complicações pós-operatórias. Resultados também sugerem uma menor taxa de mortalidade.Pacientes tratados por cirurgiãs têm melhores resultados pós-operatórios em comparação com aqueles tratados por cirurgiões do sexo masculino. Pelo menos essa é a conclusão de dois estudos recentes, realizados no Canadá e na Suécia e publicados na revista especializada JAMA Surgery. O estudo retrospectivo canadense, liderado por Christopher Wallis, da Universidade de Toronto, descobriu que os pacientes operados por mulheres tinham uma probabilidade menor ajustada ao risco de resultados pós-operatórios adversos dentro de 90 dias (12,5% vs. 13,9%) e no prazo de um ano (20,7% vs. 25,0%). Os resultados também refletiram uma menor taxa de mortalidade em ambos os períodos. Em entrevista à revista MedPage Today, Wallis disse que, embora muitos estudos cirúrgicos se concentrem em resultados de curto prazo, "esses dados de longo prazo são paralelos aos obtidos nos de curto prazo". A equipe de Wallis analisou complicações médicas, readmissões hospitalares e taxas de mortalidade após procedimentos cirúrgicos em quase 1,2 milhão de pacientes de Ontário entre 2007 e 2019. Os registros incluíram 25 operações diferentes no coração, cérebro, ossos, vasos sanguíneos e outros órgãos. Mulheres dedicariam mais tempo Por outro lado, o estudo sueco, liderado por My Blohm, do Karolinska Institutet, em Estocolmo, concentrou-se na chamada colecistectomia, procedimento cirúrgico que consiste na remoção da vesícula biliar. A conclusão: pacientes tratados por cirurgiãs apresentavam menos complicações e internações hospitalares mais curtas. Os dados de 150 mil pacientes suecos revelaram que pessoas submetidas a tratamento realizados por cirurgiãs sofreram menos complicações e passaram menos tempo no hospital do que aqueles tratados por homens. As cirurgiãs também dedicavam mais tempo às cirurgias, o que pode sugerir que trabalhar em um ritmo mais lento pode resultar em melhores cuidados pós-operatórios. Os resultados sugerem que a técnica cirúrgica e a presunção de riscos podem explicar algumas das diferenças observadas. Blohm chamou a atenção, porém, para que tais conclusões sejam vistas com cautela, já que partem de estudos observacionais. Ambos os estudos geraram reflexões sobre como as cirurgias são realizadas. "Nosso objetivo não é culpar", disse Wallis. "Nosso objetivo é realmente compreender a prestação de cuidados cirúrgicos, para que possamos melhorar o atendimento a todos os pacientes tratados por todos os médicos." O pesquisador disse ainda que não se trata de trocar todos os cirurgiões homens por mulheres, mas de compreender as diferenças na forma como a profissão é exercida a fim de melhorar o atendimento. Lições para os homens Blohm, por sua vez, evocou uma crença generalizada em alguns países de que os cirurgiões do sexo masculino são superiores às cirurgiãs. "Curiosamente, a maioria dos estudos publicados anteriormente indicam que as cirurgiãs são pelo menos tão boas quanto os cirurgiões do sexo masculino, ou como neste caso , até um pouco melhor". As implicações de tais descobertas são claras e podem inspirar reflexões sobre o que os homens podem aprender com suas colegas mulheres. "Homens e mulheres diferem na forma de praticar a medicina. A adoção de algumas práticas mais comuns entre as mulheres provavelmente melhorará os resultados para meus pacientes", concluiu Wallis. ip (JAMA Surgery, ots)