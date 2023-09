Com pagamentos atrasados, Santa Casa suspende serviços de anestesia e cirurgias são afetadas

Por causa disso, as cirurgias que já estavam programadas foram suspensas. Segundo o provedor da Santa Casa, Vladimir Spinelli, a dívida com a Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Ceará (Coopanest) passa de R$ 745 mil e, caso a situação se estenda, mais de 38 cirurgias serão prejudicadas por dia.

Anteriormente, os atendimentos estavam previstos para serem paralisados no início do mês de agosto, mas o provedor solicitou recursos extras para suprir as necessidades.

“Isso é uma questão muito séria. A gente, para repor isso, obviamente que vai ser depois de regularizada a questão do pagamento. vamos ter que negociar essa reposição tanto com os médicos anestesistas como com os próprios cirurgiões. E também dentro das condições do hospital, de atender essa cirurgia”, explica Spinelli.



Além disso, ele ressalta que o problema é muito maior do que o que parece. Isso porque a dívida da instituição vai além dos funcionários e perpassa fornecedores e prestadores de serviços. O provedor expõe ainda que há um risco de não atingir os limites impostos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).



“Como a gente tem uma contratualização do SUS, os valores que vamos receber serão menores se não atingirmos aqueles limites que estão contratualizados", diz. "Portanto, essa suspensão pode implicar, dependendo do período, em prejuízos em todo tipo de atendimento que a Santa Casa tem para os mais carentes.”

Sindicato dos Médicos lamenta situação na Santa Casa

Sendo referência no tratamento e acompanhamento de pacientes não só de Fortaleza, como também do interior, o hospital filantrópico é um dos mais relevantes no Estado.