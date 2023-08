577 crianças e adolescentes esperam cirurgia ortopédica ou traumatológica no Ceará

Dado é da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). Demora para a correção cirúrgica de deformidades agrava quadro dos pacientes, que têm de zero a 17 anos

Leonardo Drumond, presidente da Cooperativa dos Médicos Traumatologista e Ortopedistas do Estado do Ceará (Coomtoce), explica que os procedimentos de ortopedia são para deformidades diagnosticadas e que precisam de correção cirúrgica. Elas são realizadas principalmente no Hospital Infantil Albert Sabin (Hias) e, em menor volume, no Hospital Geral de Fortaleza (HGF) e no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC).

A espera por um procedimento cirúrgico é difícil por si só. Quando a demora se prolonga por falta de oferta, a situação piora e pode agravar o quadro de saúde, sobretudo para crianças e adolescentes. No Ceará, 3.018 pessoas de zero a 17 anos aguardam por cirurgia. Destas, 577 para ortopedia ou traumatologia, conforme a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).

Ele também cita problemas nos quadris, que podem luxar, associados a doenças neurológicas, e deformidades na coluna vertebral. Os procedimentos traumatológicos se referem a quedas e fraturas, por exemplo, e são realizados principalmente no Instituto Dr. José Frota e no Hospital da Criança.

“À medida que o tempo vai passando, fica mais difícil ou impossível tratar do problema”, alerta o médico. “Muitas vezes, (o paciente) não consegue ir para escola, não consegue se inserir socialmente. Começa a se excluir, causa um dano não só motor, mas social. Quanto mais tempo leva, maiores são as sequelas, não só ortopédicas”, acrescenta.

Uma criança com pé torto tem dificuldade de marcha, o que pode causar “uma exclusão social, educacional, emocional”, relaciona Leonardo Drumond. “Existe no Governo do Estado uma tentativa de minimizar com várias estratégias, mas é uma demanda muito grande. Principalmente no Interior, é pior. As crianças e adultos têm que ter mais acesso ao médico especialista. Até mesmo um ortopedista geral tem dificuldade de manejar o paciente”, detalha.

Conforme a cooperativa, dados extraídos em julho deste ano indicam que 1.071 pacientes de zero a 17 anos aguardam na fila por cirurgia ortopédica. Conforme a Sesa, são 3.018 pessoas nessa faixa etária aguardando por cirurgia, sendo 577 para ortopedia e traumatologia.

A Sesa considera a “fila real”, após atualização do cadastro por meio de contato com o paciente. A secretaria afirma que já foram realizadas mais de 30 mil cirurgias eletivas em 2023, sendo 1.227 em pacientes de zero até 17 anos.

Breno Novais, coordenador da Regulação do Estado, afirma que há previsão de uma “contratualização para expandir a capacidade” do Hias, que realiza os procedimentos ortopédicos de alta complexidade.