Ceará tem fila de 1,5 mil pessoas para fazer mesma cirurgia de Lula no quadril, diz médico

A cirurgia de artroplastia, à qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será submetido em outubro deste ano, é procurada por cerca de 1,5 mil pessoas no Estado do Ceará. A informação foi dada pelo ortopedista e especialista em quadril, Robson Alves, ao O POVO News na última quarta-feira, 26.

“Estamos vivendo uma época de osteoporose grave nas pessoas de idade, as pessoas estão vivendo muito, então elas estão fraturando o colo do fêmur e o volume que chega aqui é absurdo, então a gente não consegue dar conta do volume de pessoas”, disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“É um sofrimento para essas pessoas e para nós que trabalhamos no sistema, que é sobrecarregado de pessoas para operar, mas quando a gente consegue operar, é uma alegria”, acrescentou.

O procedimento médico integra a lista de cirurgias eletivas realizadas no Estado. Desde janeiro, o governador Elmano de Freitas (PT) prevê a realização de cerca de 1.700 cirurgias por meio do Programa Nacional de Redução de Filas (PNRF), iniciativa do Governo Federal em parceria com o Governo do Estado.

Em maio deste ano, o Ministério da Saúde liberou mais de R$ 8 milhões para reduzir filas de cirurgias no Ceará. O valor exato disponibilizado para o estado é de R$ 8.663.681,11. Os próximos repasses serão realizados ao longo do ano, de acordo com o planejamento e demandas dos estados.

No Brasil, cerca de oito mil pessoas aguardam no SUS pela mesma cirurgia de Lula. Os dados do relatório foram coletados pela Folha de S.Paulo e analisados junto às informações repassadas por 16 estados. Eles apontam que, ao todo, 8.348 pacientes estão à espera de seis tipos de artroplastia de quadril.

As unidades federativas mencionadas são Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo e Tocantins.

O O POVO tentou contato com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa) desde a quinta-feira, 27, por meio de ligações e mensagens, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.