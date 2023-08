PRF reforça fiscalização em rodovias cearenses com alto índice de acidentes graves

No período de janeiro a maio de 2023, quatro trechos considerados críticos foram identificados no Ceará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza a Operação Nacional Velocidade Máxima 2023 e intensifica a fiscalização em rodovias federais com registros de acidentes graves. A ação ocorre em dez estados do Brasil, incluindo o Ceará.

O órgão realizou um mapeamento dos trechos com alto índice de acidentes graves e tem feito o uso de radares fotográficos e outras tecnologias nesses pontos.

Em estudo realizado para analisar a acidentalidade, a PRF identificou 203 pontos considerados críticos nas rodovias federais do país. Segundo o levantamento, 30% dos acidentes graves, registrados de janeiro a maio de 2023 em estradas federais, ocorreram nesses trechos.

No Ceará, quatro pontos críticos foram identificados:

BR 116, km 0 ao 10 : Registrando 15 acidentes e 1 óbito entre janeiro e maio de 2023.

: Registrando 15 acidentes e 1 óbito entre janeiro e maio de 2023. BR 116, km 10 ao 20 : Contabilizando 18 acidentes graves e 3 óbitos no mesmo período.

: Contabilizando 18 acidentes graves e 3 óbitos no mesmo período. BR 116, km 20 ao 30 : Com 12 acidentes graves e 1 óbito nos primeiros cinco meses do ano.

: Com 12 acidentes graves e 1 óbito nos primeiros cinco meses do ano. BR 222, km 0 ao 10: Registrando 12 acidentes graves, mas nenhum óbito, de janeiro a maio de 2023.

Além do Ceará, a ação ocorre nos estados de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e no Distrito Federal. A operação teve início no dia 14 de agosto e seguirá até o dia 31 deste mês.