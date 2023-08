"Franquia" de facção paulista no Ceará tinha como alvo dois policiais penais

Em entrevista ao O POVO , o delegado informou que os dois policiais penais eram alvos de um atentado por meio de integrantes do PCC que estavam presos. Ele detalhou que esses criminosos, que fariam parte do núcleo no Ceará, possuem influência sobre a facção criminosa e estavam fomentando atentados contra os profissionais da segurança, que se estenderiam para fora dos presídios. O coordenador da FICCO afirma que esse descontentamento da facção, possivelmente, foi causado pela disciplina imposta na penitenciária.

A facção criminosa com origem em São Paulo, Primeiro Comando da Capital (PCC), que possui uma "franquia" no Ceará, tinha como alvo dois policiais penais cearenses. A informação foi repassada pelo delegado Yuri Conti, coordenador da Força-tarefa de Combate ao Crime Organizado (FICCO), com base nas investigações da operação Syntonos, que foi deflagrada nesta terça-feira, 22. Duas mulheres são apontadas como responsáveis pelo gerenciamento da organização criminosa no Estado. Uma delas foi presa.

Já a mulher que foi alvo do mandado de prisão, em Fortaleza, é suspeita do gerenciamento do tráfico de drogas e, neste ano, ela foi presa com entorpecentes. O delegado explica que dentro do setor financeiro há o setor de tráfico de drogas no PCC, que é de onde a organização criminosa tira boa parte do lucro.

As investigações identificaram uma segunda mulher, responsável por arrecadar recursos financeiros para interesse do PCC. Ela é encarregada da contribuição dos seus membros para que a facção possa se sustentar. São as chamadas "caixinhas" ou "cebola".

"É uma franquia de uma facção criminosa do Rio de Janeiro. A mão de obra é local, mas há uma orientação do outro estado. O grupo tinha atuação em todo o estado do Ceará, pessoas com responsabilidade de gerência", reforça o delegado Yuri Conti.

Essa não é a primeira vez que o sistema penitenciário do Ceará é alvo do PCC. Uma operação do Ministério Público do Ceará (MPCE) descobriu que tampas de quentinhas eram utilizadas pela facção criminosa no intuito de se comunicar e divulgar os "salves" da facção. Além disso, a meta da organização, segundo o MPCE, era de 70 denúncias de agressão por visitante, o montante ajudaria a expor de forma negativa o sistema penitenciário cearense.

O delegado da Polícia Federal, Yuri Conti, não descarta que as investigações da Polícia Federal venham a se entrelaçar com ações do PCC contra o sistema penitenciário, pois abrange a linha de investimento financeiro da organização criminosa. No entanto, ele ressalta que no momento não investiga, especificamente, as ações do PCC contra o sistema penal.

Entenda o que é a FICCO

FICCO é a Força-tarefa de Combate ao Crime Organizado no Estado do Ceará, que é composta pela Polícia Federal (PF), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP) e Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).