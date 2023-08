Elmano assina decreto de criação do Comitê de Empregabilidade e Empreendedorismo LGBTI+

O governador Elmano de Freitas assinou o decreto de criação do Comitê de Empregabilidade e Empreendedorismo LGBTI+ Crédito: Taynara Lima

Além da Secretaria da Diversidade, o comitê conta com a participação de outras 14 entidades:

Secretaria do Trabalho (SET)

Ministério Público do Trabalho – Ceará (MPT-CE)

Superintendência Regional do Trabalho no Ceará (SRTB-CE)

Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPE-CE)

Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT)

Instituto João Carlos Pães Mendonça (JCPM)

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (SEBRAE – CE)

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Ceará (SENAI – CE)

Sistema da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Sistema Fecomércio – CE)

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC)

Rede Trans

Associação Beneficente Madre Maria Villac (ABEMAVI)

Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH)

Conselho Estadual de Combate à Discriminação LGBT (CECD) | Sociedade Civil

Comitê de Empregabilidade e Empreendedorismo LGBTI+: necessidade de políticas públicas A secretária Mitchelle Meire apontou que grande parte da comunidade relata a necessidade de inclusão de políticas públicas para o mercado de trabalho formal, a ausência de qualificação profissional e o baixo grau de escolaridade. A partir disso, Mitchelle afirma que as ações do grupo buscam ampliar essas oportunidades, realizando, inclusive, diálogos com o governo federal.

“O comitê tem como finalidade fomentar as oportunidades de empregabilidade para a população LGBTQIA+, analisar documentos de referência nacional e internacional institucionais para que a gente possa trazer as melhores experiências para o ceará, realizar eventos e visitas técnicas, mas também elaborar uma proposta conceitual de documento orientador para subsidiar a política pública de empregabilidade e empreendedorismo LGBTQIA+”, destacou.

O grupo realizou uma primeira reunião na última sexta-feira, 11, voltada para o planejamento das primeiras atividades que deverão ser desenvolvidas. A militante Silvinha Cavelleire, secretária executiva do Conselho Cearense dos Direitos da Mulher, considerou que o comitê é mais executor da ações do que elaborativo e espera que todas as iniciativas possam sair do papel.

“Foi uma reunião de planejamento para algumas atividades até dezembro de 2023, que incluem articulações com bancos e instituições financeiras, como o Banco do Nordeste, Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, articulações com outros serviços como Sebrae e Senai, para pagar promoção de cursos, tanto de qualificação, como de empreendedorismo.”

O grupo também está organizando um Feirão da Empregabilidade e busca atrair empresas para a promoção de ofertas de vagas exclusivas para a comunidade.