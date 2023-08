Mais de 300 celulares são apreendidos dentro de bagageiro de ônibus em Iguatu

A Polícia Militar do Ceará aprendeu 310 celulares e acessórios sem documentação na madrugada deste domingo, 13, em Iguatu, a 361 quilômetros de Fortaleza. O material foi encontrado dentro do bagageiro de um ônibus.

O caso aconteceu na CE 375, durante vistoria ao veículo. Um homem de 42 anos, que conduzia o ônibus, foi preso.

A apreensão foi realizada pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) durante abordagem de rotina. Na ocasião, o condutor não possuía documentação necessária da carga que transportava, caracterizando crime de descaminho.

Conforme a legislação penal brasileira, o crime ocorre quando se engana ou frustra o pagamento de direito ou imposto na entrada, saída ou consumo de mercadoria. A pena de reclusão é de 1 a 4 anos.

O suspeito foi identificado como Adão Rodrigues da Silva, 42, e todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia da Polícia Federal, onde foi autuado pela autoridade policial com fundamento no art. 334, do Código Penal Brasileiro.