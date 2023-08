Programa Empreendedor Criativo anuncia novas turmas com 200 vagas

O Programa Empreendedor Criativo, realizado pela organização Junior Achievement Ceará em parceria com a Secretaria da Proteção Social (SPS-CE), a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e empresas mantenedoras, anunciou o lançamento de 200 vagas para novas turmas da ação.

A iniciativa busca promover a educação empreendedora para jovens em situação de vulnerabilidade social, preparando os participantes para o mercado de trabalho e incentivando o empreendedorismo.

O programa conta com carga horária de 100 horas e é voltado para pessoas a partir dos 15 anos de idade e que tenham concluído o ensino fundamental.



As novas vagas serão distribuídas para a Capital e o interior do Estado. As aulas ocorrerão nos sete Centros de Inclusão Tecnológica e Social (Cits) de Fortaleza, localizados nos bairros Conjunto Ceará, Jangurussu, José Walter, Aerolândia, São Bernardo, Mucuripe e Parque São José. O projeto também terá duas novas turmas no município de Irauçuba e uma em Ibiapina.

No primeiro semestre de 2023, a ação capacitou quase 150 jovens que participaram do projeto entre os meses de janeiro e março em Fortaleza.