Polícias Civis do Ceará e Rio Grande do Sul apreendem grupo que aplicava golpe do empréstimo consignado

Grupo aplicou golpe em vítimas do Ceará e de outros estados do país

Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e a Polícia Civil do Rio Grande do Sul apreenderam, na manhã desta quinta-feira, 10, integrantes de um grupo que aplicava o golpe do empréstimo consignado.



A operação, denominada “Bruno 12” e que acontece no estado do Rio Grande do Sul (RS), capturou nove pessoas. De acordo com a PC-CE, o grupo fez vítimas no Ceará e em outros estados do país.

Mais detalhes sobre os trabalhos realizados na operação serão divulgados em coletiva de imprensa, que ocorrerá nesta quinta, na sede da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, às 11 horas.