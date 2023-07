Empresário Beto Studart e recebe título de doutor honoris causa da UFC

O CEO da BSPAR Incorporações foi homenageado e recebeu a honraria do reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Cândido Albuquerque

O empresário Beto Studart recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Ceará (UFC). A proposta da homenagem foi iniciativa da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), e foi aprovada pelo Conselho Universitário em fevereiro. A solenidade ocorreu nessa quinta-feira, 20, na reitoria da UFC.

Leia Mais Senador bolsonarista furioso com perda de voo achincalha funcionário no aeroporto

Justiça manda Jean Wyllys apagar posts contra empresário bolsonarista

No discurso, Beto Studart, CEO da BSPAR Incorporações, disse que não ser um intelectual clássico, mas usa o intelecto nas atividades. "Sou um industrial, gosto da arte da gestão, esse é o meu métier, o meu fazer. Sei que não sou um intelectual clássico, mas uso o meu intelecto para promover ideias, talentos, encontros, transformações".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O empresário se referiu ao reitor Cândido como “benfeitor da educação universitária" no Ceará. O reitor então afirmou que Beto é "aliado de primeira hora" da UFC. "Uma referência do meio empresarial brasileiro e um dos principais entusiastas de uma relação construtiva entre a academia e a iniciativa privada”, finalizou.

O vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB), que há poucos dias fez um jogo de palavras usando cada letra da palavra “gold” de BS Gold, para elogiar Beto Studart, o CEO da BSPAR Incorporações, na abertura do stand de vendas do BS Gold, acompanhou o evento.

“Parabenizo o empresário e amigo, Beto Studart pelo título de "Honoris Causa" concedido pela Universidade Federal do Ceará, reconhecendo sua notável trajetória profissional, liderança inspiradora e contribuições significativas para a comunidade empresarial e a sociedade como um todo”, publicou o vice-prefeito nas redes.

Leia Mais Valdemar confirma expulsão de Yury do Paredão e deputado reafirma apoio a ações "dos governos"

RC diz que trabalho de Sarto em Fortaleza "legitima e fortalece" reeleição do pedetista

Doutor honoris causa

Doutor honoris causa é o título honorífico concedido a personalidades de projeção nacional ou internacional estranhas aos quadros da UFC, mas que tenham contribuições notáveis em Ciências, Letras, Artes ou da Cultura em geral. Os homenageados são escolhidos por indicação privativa e justificada do reitor ao Conselho Universitário.

Antes de Beto Studart, entre os agraciados já estiveram Albert Sabin, Ariano Suassuna, dom Aloísio Lorscheider, Florestan Fernandes, Juscelino Kubitschek, Gilberto Freire, Roberto Marinho, Rachel de Queiroz, Chico Buarque de Holanda, Patativa do Assaré, dom Helder Câmara, Jorge Amado e Celso Furtado, entre outros.