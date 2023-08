Cadela do corpo de bombeiro acelera carrinho de golfe e atropela criança de 4 anos

Uma cadela do corpo de bombeiros de Michigan, nos EUA, atropelou uma menina de quatro anos com um carrinho de golfe. O animal pulou no pedal do veículo, que acelerou e atingiu a vítima. De acordo com a corporação, apesar de ter sido atingida na perna, a criança não teve ferimentos visíveis.

O incidente aconteceu na noite da última sexta-feira, 4, durante um evento chamado Blues, Brews e BBQ. Bella, a cachorra, estava sentada no assento de um carrinho de golfe usado na festa, quando ela pulou e acidentalmente pisou no acelerador.

Criança atropelada por carrinho de golfe não se feriu

Isso fez com que o carrinho avançasse nas pessoas que estavam no local. Segundo o comunicado do departamento, os bombeiros agiram rapidamente para que o carrinho fosse controlado.

"Infelizmente, antes que os bombeiros pudessem parar o carrinho e remover a chave do veículo, ele atingiu uma menina de 4 anos e o pneu dianteiro do lado do passageiro passou por cima de sua perna esquerda”, diz a nota à imprensa.

Médicos chegaram a avaliar o estado de saúde da criança, mas não apresentava ferimentos visíveis, embora estivesse abalada. O cão não se feriu.

Cadela que atropelou criança acidentalmente é do corpo de bombeiros

Bella auxilia as equipes do Departamento de Bombeiros e Resgate de Westland. Ela é uma cadela farejadora de incêndios, treinada para encontrar traços de materiais inflamáveis que podem causar incêndios.