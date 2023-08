Condenados por crime de estupro são presos em Camocim e Fortaleza

Dois homens, de 51 e 54 anos, foram presos, nesta quinta-feira, 2, em ações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) realizadas em Fortaleza e Camocim. Os dois detidos são condenados por crimes de estupro. O trabalho policial estava inserido na esfera da Operação Sentinela, deflagrada pela PC-CE e pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Um dos suspeitos foi preso no bairro Barra do Ceará, na Capital. Contra ele havia um mandado de prisão definitiva em aberto por um crime de estupro de vulnerável, praticado em 2013.

Participaram da ação equipes da Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol) e dos Núcleos Operacional e de Inteligência do Departamento de Polícia Judiciária da Capital.

Já o outro alvo da operação foi preso em Camocim — ele também tinha contra si um mandado de prisão definitiva, realizado em 2011. Na época, o suspeito atuava como professor da vítima. O caso aconteceu em uma escola situada no bairro Bonsucesso, em Fortaleza.