Chacina: Justiça nega transferência de policial para hospital psiquiátrico

O policial civil Antônio Alves Dourado, que está preso acusado de ser o autor da chacina que vitimou quatro policiais civis na Delegacia Municipal de Camocim, passou por uma nova audiência de custódia nesta terça-feira, 18, em que a defesa solicitou a transferência dele para o Hospital Psiquiátrico Stênio Gomes, em Fortaleza. Ele se envolveu em uma briga com outro interno no domingo, 16, com quem divide a mesma cela, e foi encaminhado à Delegacia de Sobral.



A defesa ingressou novamente com pedido de instauração de incidente de insanidade mental, que foi negado. Conforme a decisão do Ministério Público do Ceará (MPCE), o laudo pericial anexado é elaborado por perito não oficial e a documentação não seria suficiente para o deferimento da medida.

A chacina de Camocim aconteceu no dia 14 de maio, quando o inspetor Dourado invadiu a delegacia e matou os quarto colegas, também da Polícia Civil do Ceará. Todas as vítimas morreram no local e o inspetor foi preso em flagrante.

