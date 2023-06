Oficial da PM é investigado por peculato, assédio sexual e outros crimes

A portaria da Controladoria Geral de Disciplina (CGD) foi publicada na sexta-feira, 16, no Diário Oficial do Estado

Um oficial da Polícia Militar é investigado pelos crimes de peculato, formação de quadrilha, improbidade administrativa e assédio sexual contra uma soldado, no interior da sala de subcomando de Camocim, no Ceará. A portaria da Controladoria Geral de Disciplina (CGD) foi publicada na sexta-feira, 16, no Diário Oficial do Estado.

Conforme o documento do DOE, juízo da Vara única da Comarca de Chaval declarou extinto o processo no qual o tenente era mencionado em relação aos delitos de formação de quadrilha e prevaricação, ambos do código Penal Brasileiro.

De acordo com o documento, consta que o oficial, ex-comandante da unidade da PM de Barroquinha, utilizou do cargo para comunicar ao suposto chefe de uma quadrilha sobre ações policiais que estariam sendo planejadas e prestes a ocorrerem.

"Quando constatou-se que em apenas um dia (03/11/2011) teria efetuado, de inciativa própria, duas ligações para o referido chefe e por esse motivo foi indiciado por incurso nas penas do 319 (peculato)", informa.

Esse crime do Código Penal Brasileiro é relacionado a deixar de praticar ou retardar, indevidamente, atos de ofício inerentes ao seu cargo de policial militar, segundo a Denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE).

Foi instaurado o conselho de justificação para apurar as condutas e a incapacidade para permanecer nos quadros da corporação militar, além do afastamento do agente de segurança. A portaria que instaura o procedimento administrativo foi publicada na sexta-feira, 16.