Operação busca cumprir 50 mandados de prisão por crimes sexuais contra crianças e adolescentes

A operação Sentinela, realizada pela Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol), Polícia Civil e Militar do Ceará, busca cumprir 50 mandados de prisão contra suspeitos de crimes envolvendo crianças e adolescentes. Até esta segunda-feira, 17, seis homens foram presos por estupro por meio da operação.

De acordo com Paulo Renato Almeida, coordenador adjunto da Copol, a primeira ação deflagrada foi o levantamento de mandados de prisão em aberto. A pesquisa do órgão resultou em 50 mandados, mas o número pode aumentar até o fim da operação, em 13 de agosto.

A Sentinela também se preparou para checar de forma imediata as denúncias recebidas pelo Disque-Denúncia (181) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). "É feita uma filtragem de denúncias e elas são repassadas para a Polícia Civil para investigação", disse Paulo. Policiais também darão palestras em escolas sobre o tema.

Desde o dia que foi deflagrada, em 13 de julho, aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a operação Sentinela resultou na prisão de seis homens por estupro de crianças e adolescentes no Ceará.

Em Fortaleza, um fonoaudiólogo de 62 anos foi preso por abusar sexualmente de dois pacientes com Síndrome de Down. Uma das vítimas era uma menina de cinco anos e outra foi um adolescente de 17. Os crimes aconteceram em 2008 e 2007, respectivamente.

O idoso foi condenado pela Justiça e, após a prisão definitiva, deve cumprir a pena de nove anos em regime fechado. Outros dois homens, de 70 e 44 anos, foram presos na Capital por crimes sexuais contra crianças e adolescentes.

Na cidade de Cruz, na região do Litoral Oeste do Estado, o tio de um menino de 15 anos foi preso por abusar do adolescente. O crime foi comunicado pelo jovem à professora, que procedeu com a denúncia às forças policiais. O suspeito tem 43 anos.

Em Capistrano, um homem de 52 anos condenado por estupro de vulnerável também foi preso. Segundo Paulo, o crime foi cometido quando o homem trabalhava como jardineiro em um condomínio de luxo no Eusébio. A vítima tinha sete anos na época do caso, em 2015. Ele foi condenado pela Justiça a oito anos de prisão e estaria escondido na cidade do Interior.

Já em Sobral, o pai de duas jovens, de 19 e 21 anos, foi preso por estuprar as filhas quando elas ainda eram adolescentes. "Esses estupros que ele cometeu são crimes continuados. Elas ficaram sendo abusadas durante a adolescência toda. A denúncia já foi feita quando elas eram adultas", disse Paulo.

A identidade dos condenados e suspeitos foi mantida em sigilo pela SSPDS para não identificar as vítimas.

Denúncias podem ser feitas mesmo anos após o crime

Segundo Paulo Renato, mesmo crimes antigos podem ser denunciados para a Polícia. "Eventualmente, nós podemos lidar com a situação de um crime prescrito. Mas independente do período que o crime aconteceu, a Polícia vai direcionar as equipes para realizarem as denúncias", disse.

Casos de estupro contra menores de 14 anos, no Brasil, podem ser denunciados até 20 anos depois da vítima completar 18 anos. Ou seja, o crime pode ser julgado e o autor punido até a vítima completar 38 anos.

Denúncias

A SSPDS reforça que as denúncias podem ser feitas por mensagem, áudio, vídeo, fotografia ou por telefone, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

Ciops: 190

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181