Animais silvestres no Ceará: 70 espécies foram resgatadas durante no fim de semana

Cobra-coral, considerada a mais venenosa do País, foi encontrada

Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Ceará

No último fim de semana, 70 animais foram resgatados no Ceará, sendo 55 serpentes, sete gatos, cinco cachorros, dois cassacos e uma vaca.

Dentre as espécies resgatadas, estão uma cobra-coral, encontrada na noite desse domingo, 30, na localidade de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza. O réptil, considerado o mais venenoso do Brasil, foi capturado no quintal de uma residência e, logo depois, devolvido à natureza.

Leia Mais ITA no Ceará: Camilo confirma que extensão está sendo discutida pelo Governo

Suspeito de induzir mulheres a abusarem dos filhos era de ONG

Cearense aliciava mães a abusarem dos filhos e divulgava imagens na Dark Web

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda no domingo, outra cobra foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), na cidade de Pacatuba, a 32 km da capital. Conhecida não por injetar veneno, mas por causar mortes em constrição (quando se impede o fluxo sanguíneo), a jiboia foi removida do telhado de uma casa com o uso de equipamento apropriado para a ação.

Em nota, o CBMCE destacou que apesar do pânico causado pela aparição dessas espécies em áreas urbanas, o resgate deve sempre ser feito de forma segura, para humanos e animais.

“A presença desses animais em áreas habitadas pode gerar receios e preocupações, mas é fundamental que o resgate seja feito de maneira responsável e ética, considerando a importância da conservação da fauna e a preservação do ecossistema local”, afirma o tenente-coronel Luiz Araújo.

Salvamento de animais tem crescido no Ceará

Dados do CBMCE apontam um crescimento do número de resgates com animais em todo o Estado. Em 2019, foram cerca de três mil resgates, e ao longo de 2022 foram mais de 9.600 ocorrências.

Nos seis primeiros meses deste ano, foram registrados 6.024 resgates, 625 a mais que entre janeiro e junho do ano passado. O destaque nesse valor é dos resgates de serpentes, que foram 70% dos salvamentos.

O que fazer quando encontrar animais silvestres

Segundo o CBMCE, há algumas formas de evitar acidentes indesejados com esses animais, desde a prevenção do encontro até como reagir ao entrar em contato com eles.

Caso aviste algum desses bichos, evite se aproximar ou interagir com o animal, essa proximidade pode deixá-lo estressado e agressivo. Nessas situações, o mais seguro é chamar o Corpo de Bombeiros pelo número 193, ou órgãos de proteção ambiental.

Não alimente animais silvestres. Esse hábito pode fazer com que eles retornem à área urbana em busca de comida, causando situações perigosas para ambas as partes.

Por fim, certifique-se de que não há aberturas ou rachaduras na sua residência ou estabelecimento que possam servir de entrada para espécies como cobras ou outros répteis. Manter janelas e portas bem fechadas, principalmente em locais próximos a terrenos baldios e áreas verdes, pode ajudar a evitar visitas indesejadas.