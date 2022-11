Acert realiza evento em Fortaleza para profissionais da radiodifusão

Fala Ceará 2022 e Prêmio Aboio de Comunicação acontecem nos dias 25 e 26 de novembro, no Shopping Rio Mar Fortaleza

A Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acert), em sua convenção anual, vai realizar o Fala Ceará 2022 e a 6ª edição do Prêmio Aboio de Comunicação nos dias 25 e 26 de novembro, no Shopping Riomar Fortaleza. O evento é voltado para profissionais da radiodifusão cearense.

Na ocasião, serão debatidos temas relevantes da atualidade, como os desafios do novo mercado e das tecnologias digitais para a radiodifusão, por empresários de rádio e televisão, além de demais profissionais (comunicadores, publicitários, jornalistas, engenheiros e produtores).

No Fala Ceará 2022, serão realizadas as seguintes palestras:

- Mídia, Publicidade, Hábito e Comportamento de Consumo;

- O Novo Jeito de Pensar o Futuro e a Gestão;

- Como Ampliar seu Negócio com a Monetização da Rádio Web;

- Atuais Resoluções e Revogações dos Serviços das Rádios e Televisões;

- O Amanhã do Rádio e da Televisão: Streaming, Multiplataforma, Tecnologia 5G;

- Formação de Audiência Consciente.

Já a 6ª edição da Jornada Aboio de Comunicação vai realizar workshops durante o evento. Na ocasião, também vai ocorrer a entrega do Prêmio Aboio de Comunicação, em troféu idealizado e feito pelo artista plástico Sérvulo Esmeraldo, para as melhores propagandas de rádio e televisão.

O prêmio consiste no reconhecimento e no estímulo da Acert e da Associação Brasileira de Agências de Publicidade – Capítulo Ceará (Abap-CE) às melhores criações de propaganda para o rádio e a televisão cearenses, que foram produzidas pelas Agências de Publicidade e Propaganda do Ceará.

Na ocasião, serão premiados o Melhor Jingle, o Melhor Spot, o Melhor VT e a Melhor Campanha, nas categorias Varejo, Serviços/Produtos, Institucional e Responsabilidade Social, que foram veiculados entre 1º de outubro de 2019 e 30 de setembro de 2022, pelas emissoras afiliadas à Acert.

Serão premiadas também as melhores criações de estudantes universitários de propaganda e de marketing, com prêmios em dinheiro. As inscrições para o Prêmio Aboio de Comunicação devem ser realizadas até o dia 14 de novembro de 2022.

Mais informações sobre as inscrições podem ser acessadas pelo site da Acert ou pelo telefone (85) 3246 1051.

