Cinco escolas da rede estadual terão postos de emissão de RG

Em primeira fase, cinco escolas, em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral, serão contempladas pela iniciativa, que pretende atender alunos do 3º ano do Ensino Médio

Cinco escolas da rede estadual do Ceará, localizadas em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral, terão postos fixos para emissão de RG. A iniciativa é da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A pasta, por meio da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), e a Secretaria Estadual da Educação (Seduc) assinaram, nesta segunda-feira, 24, o Termo de Cooperação Técnica do programa "RG nas Escolas".

As instituições já foram selecionadas pela Seduc e pela Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas (CIHPB) da Pefoce, que realiza o serviço.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O objetivo inicial é atender alunos do 3º ano do Ensino Médio, para atender à demanda de estudantes que precisam emitir a documentação para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Segundo a SSPDS, todas as escolas da rede estadual devem ser contempladas com um posto fixo de identificação civil. A expansão será analisada pela Seduc, Pefoce e SSPDS após a implantação da primeira fase do projeto.

Os servidores e colaboradores da Seduc já estão passando por capacitação, realizada pela Pefoce, para executar tarefas administrativas e atender aos estudantes nas primeiras escolas contempladas. Equipamentos para o projeto serão cedidos pela Pefoce.