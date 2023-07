Ceará credencia 69 hospitais e quer "redução máxima" da fila de cirurgias até dezembro

O Plano Estadual de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas aumentou o número de hospitais credenciados no Ceará para realização dos procedimentos. Ao todo, 69 unidades privadas, sem fins lucrativos e municipais assinaram convênio com o Estado para aumentar a capacidade da rede hospitalar e ajudar na diminuição da fila de espera das cirurgias.

De acordo com a secretária estadual da Saúde, Tânia Mara Coelho, 60 desses hospitais já estão realizando as cirurgias. Em live no perfil do governador Elmano de Freitas (PT), a secretária afirmou que o objetivo é a “redução máxima” da fila de espera até o fim de 2023. O governador anunciou que o primeiro balanço do plano deve ser divulgado no dia 3 de agosto.

O programa para reduzir a fila de espera por procedimentos eletivos foi lançado em abril. Nos primeiros dois meses, foram realizadas 1.017 cirurgias. Com aporte de R$ 74,6 milhões, o plano estadual deve realizar 29 mil cirurgias de 241 tipos.

Um plano federal também está em curso com o mesmo objetivo, tendo verba de R$ 25,9 milhões com complemento de R$ 8 milhões do Estado. Mais 15.900 procedimentos de 141 tipos diferentes devem ser realizados no Ceará por meio dele.

Tânia Mara pediu ainda que a população que espera as cirurgias eletivas busque atualizar o cadastro para facilitar a comunicação entre a Sesa e o paciente.

Fila de cirurgias: saiba como atualizar o cadastro



A Sesa disponibiliza canais de atendimento para quem está na fila de cirurgias e precisa atualizar os dados, como telefone e endereço. Os atendentes estão disponíveis nos contatos divulgados das 7 às 18 horas, de segunda a sexta-feira.

WhatsApp:

(85) 3219 6073

(85) 3219 9366

(85) 3001 2610

Telefones:

(85) 3219 1065

(85) 3219 9858

(85) 3219 6045

Sala de Situação das Cirurgias Eletivas:

(85) 3219 4210

(85) 3101 2666

(85) 3101 5217

(85) 3488 2136