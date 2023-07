Ventos podem chegar a 50 km/h no Ceará até o dia 19, segundo Funceme

Intensificação dos ventos alísios pode levar a ventos de 60 km/h na faixa litorânea entre Piauí e Rio Grande do Norte

Crédito: Marinha do Brasilo

No Ceará, ventos podem chegar a 50 km/h, principalmente na faixa litorânea, entre os dias 19 e 21 de julho, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos do Ceará (Funceme).



Além disso, de acordo com nota da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil, a faixa litorânea entre Rio Grande do Norte e Piauí pode registrar ventos de até 60 km/h.

A ventania está relacionada à intensificação dos ventos alísios na região equatorial, indo na direção Sudeste a Leste.

A Marinha informou que navegantes devem consultar informações antes de irem ao mar. Comunidades de pesca e esporte também devem se atentar às condições.

Ceará tem estabilidade e poucas chuvas nos próximos dias



Até a próxima sexta-feira, 19, céu deve se manter sem nuvens, segundo previsão da Funceme. Nos próximos dias, o tempo deve permanecer estável, com chance de chuvas fracas e passageiras durante a madrugada do dia 19.

Devido à estabilidade, temperaturas podem chegar a 35ºC nos municípios localizados nas regiões de Jaguaribana, Ibiapaba e do Litoral Norte.