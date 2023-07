Foragido da Justiça é encontrado no piso falso de residência em Ibiapina

Um homem, identificado como Júlio Cesar Vieira de Sousa, 33, foi encontrado na tarde desta terça-feira, 18, escondido no piso falso de uma residência da cidade de Ibiapina, a 318 km de Fortaleza. O indivíduo foi preso durante uma ação da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) através do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio). De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

A captura foi realizada por volta das 14h30min na localidade de Agudo, onde o suspeito residia. Durante as diligências, uma mulher que estava na residência tentou impedir que a polícia abrisse o fundo falso onde estava Júlio Cesar, gritando “Vocês acreditam em Deus”, repetidas vezes. Após a polícia encontrar o foragido, ela exclamou “É só um trabalhador”.

O homem foi removido do esconderijo pelas forças policiais e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde a prisão foi decretada.