Governo do Ceará investiu R$ 800 milhões em seis meses, diz secretário

A informação é do secretário da Fazenda do Estado, Fabrízio Gomes, em reunião de secretariado do governo Elmano de Freitas (PT)

O Governo do Ceará investiu o montante de R$ 800 milhões em seis meses de governo Elmano de Freitas (PT). Com isso, percentual subiu de 21,3% para 30,7% do orçamento previsto a ser executado em 2023 com investimentos. Veja no fim do texto as promessas de campanha de Elmano.

A informação é do secretário da Fazenda do Estado, Fabrízio Gomes, que participou da reunião de secretariado do Executivo estadual na manhã desta sexta-feira, 30 de junho.

O montante aumentou em relação ao que havia sido aportado. Isso porque, conforme O POVO adiantou, os dados disponíveis de janeiro até uma parcial de junho deste ano mostravam um início lento nos investimentos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os números apresentavam injeções de de R$ 553,9 milhões pelo Estado, valor que representava 21,3% dos R$ 2,6 bilhões da dotação prevista até o fim de 2023.

Sobre o assunto Elmano reúne todo o secretariado nesta sexta-feira

No primeiro bimestre de 2023, os investimentos ficaram em R$ 9,8 milhões. Entre março e abril, os valores passaram de R$ 230,2 milhões; totalizando R$ 240 milhões em quatro meses.

O valor representava menos de 10% da dotação prevista para o ano. Os dados de janeiro a abril são os consolidados mais recentes disponíveis nos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Mas, os outros resultados parciais até junho haviam sido enviados ao O POVO. Com isso, a execução do mês de maio e parcial de junho alcançavam aplicação de investimentos no Estado no montante de R$ 313,9 milhões.

"Os números comprovam que, apesar de ainda não finalizado o 3º bimestre, ele já é superior em (cerca de) 31% a todo valor investido nos quatro primeiros meses, o que demonstra a consolidação dos investimentos", pontua a gestão.

O valor parcial dos investimentos no bimestre maio/junho foi enviado ao O POVO no dia 19 deste mês.

A Casa Civil informou ainda que 63% de todo o valor investido até junho foi financiado com recursos do tesouro estadual; 17% com financiamentos de instituições financeiras; 10% com recursos de convênios e o restante por demais receitas.

"Os dados demonstram o esforço do governo de honrar com seus compromissos independentemente do ingresso dos recursos de outros entes ou instituições, sempre de forma responsável", complementa.



Veja as promesssas de campanha de Elmano

Tripé de investimentos iniciais: combate à fome, mutirão de cirurgias eletivas e passe-livre no transporte público da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF)

O que foi executado?

No último dia 11, o governador lançou oficialmente o Pacto por um Ceará Sem Fome , ação que implementa um benefício de R$ 300 por mês para mais de 40 mil famílias de baixa renda do Ceará e com previsão de um investimento anual superior a R$ 160 milhões

, ação que implementa um benefício de R$ 300 por mês para mais de 40 mil famílias de baixa renda do Ceará e com previsão de um investimento anual superior a R$ 160 milhões No programa de combate à fome e na abertura de cozinhas comunitárias que criarão uma rede de produtores de refeições com previsão de fornecimento de até 100 mil refeições por dia, o governador disse que o foco da gestão é fazer com que o Ceará seja o primeiro, entre os estados brasileiros, a sair do mapa da fome

e na abertura de cozinhas comunitárias que criarão uma rede de produtores de refeições com previsão de fornecimento de até 100 mil refeições por dia, o governador disse que o foco da gestão é fazer com que o Ceará seja o primeiro, entre os estados brasileiros, a sair do Na saúde , a gestão Elmano iniciou em abril o prometido mutirão estadual para realização de cirurgias eletivas, com previsão de 30 mil cirurgias e investimento inicial de R$ 135 milhões

, a gestão Elmano iniciou em abril o prometido mutirão estadual para realização de cirurgias eletivas, com previsão de 30 mil cirurgias e investimento inicial de R$ 135 milhões No mês passado, o Ministério da Saúde anunciou o envio de R$ 8,6 milhões para o Ceará, verba oriunda do Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas que servirá para a causa

que servirá para a causa Sobre as passagens gratuitas no transporte intermunicipal, a ideia divulgada ainda à época da campanha era de que a medida seria implantada ao longo do primeiro ano de gestão e de forma gradativa. Esta é a frente que ainda não tem datas ou locais de implementação definidos

As informações são dos repórteres Samuel Pimentel e Vítor Magalhães

Mais notícias de Economia