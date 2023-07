Adolescente é morta a tiros em Monsenhor Tabosa

Uma adolescente de 15 anos foi morta por disparos de arma de fogo em um imóvel situado no município de Monsenhor Tabosa, distante a 311,1 km de Fortaleza. Crime ocorreu na manhã desta quinta-feira, 6.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima "possuía um ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas".

Estiveram no local equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Monsenhor Tabosa, "unidade policial que realiza diligências com o intuito de identificar a autoria do crime".

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Monsenhor Tabosa: (88) 3696-1603