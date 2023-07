Segunda parcela do Ceará Sem Fome será paga nesta quinta, 6

Crédito: Reprodução/Governo do Estado do Ceará

Os beneficiários do programa Ceará sem Fome vão receber a segunda parcela do benefício nesta quinta-feira, 6. O benefício lançado no mês passado pelo Governo do Estado, no valor de R$ 300m, é destinado a mais de 40 mil famílias assistidas.

O montante será depositado no cartão de cada beneficiário e deve ser retirado nos pontos de entrega indicados pela prefeitura de cada município. Quem ainda não foi buscar o cartão, receberá o valor de R$ 600 neste mês, referente ao acumulado da primeira e da segunda parcelas.

No entanto, a quantia “extra” só estará disponível até 45 dias após o pagamento da primeira parcela. Para receber o cartão, é necessário portar RG ou documento de identificação com foto, CPF e número de identificação social (NIS).

O cartão pode ser usado apenas na compra de alimentos, em especial aqueles produzidos pela agricultura familiar e cooperativas, vendidos em comércios locais credenciados pela empresa do cartão-alimentação.

Como credenciar meu comércio?

Para receber pagamentos pelo cartão do Ceará Sem Fome, os estabelecimentos interessados devem acessar um link disponível no site do programa.

O recurso irá direcioná-lo para a página de cadastro do comércio, onde será necessário responder a um formulário com informações acerca do estabelecimento, como endereço e CNPJ.