Veja quais são os riscos do piercing na língua para a saúde bucal

O uso do piercing tem conquistado cada vez mais popularidade. Ele é uma forma de expressão pessoal que permite às pessoas se destacarem e se sentirem únicas. Ao escolher a localização, o estilo e o tipo de piercing, cada um pode transmitir sua individualidade e personalidade. No entanto, a prática de aplicar joias na região oral, apesar de ser popular, oferece sérios riscos à saúde bucal.

“A boca é uma região supersensível e é a porta de entrada para diversas doenças. Sem nenhum tipo de acessório, ela já é suscetível a entrada de doenças, imagina com uma perfuração na língua?”, alerta o cirurgião-dentista Matheus Duarte.

Piercing na língua é porta para infecção

Segundo o especialista, o piercing gera um acúmulo maior de bactéria na região da perfuração e dificulta a higienização e, diante disso, pode acontecer uma proliferação de bactérias. “É importante ressaltar que o próprio piercing causa uma lesão na gengiva, causando uma perda óssea e, com isso, a gengiva vai descendo da região próxima aos dentes”, diz o cirurgião-dentista, que completa: “Muitas pessoas acham que estão apenas com uma inflamação na gengiva, mas, na verdade, estão com muitas bactérias alojadas na região.”

