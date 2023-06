Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação investirá R$ 48,4 milhões no Ceará

R$ 7,1 milhões serão destinados a promover parcerias de inovação e impulsionar o desenvolvimento socioeconômico do Cariri e do Crato, beneficiando a Urca e a Uva

O Ceará deve receber R$ 48,4 milhões para projetos na área de inovação e tecnologia. Luciana Santos, titular do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), anunciou o investimento em evento nesta sexta-feira, 23, no Palácio da Abolição.



Serão R$ 14,4 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), operados pela Finep, aplicados em quatro iniciativas diferentes.

Do total de verbas, R$ 7,3 milhões serão destinados a dois projetos desenvolvidos pelo Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará (Nutec), voltados para o fomento à infraestrutura de apoio à produção de rochas e minerais industriais e para a busca de soluções tecnológicas para a indústria de petróleo e gás.

A Finep destinará ainda R$ 7,1 milhões para promover parcerias entre a tríplice hélice da inovação e impulsionar o desenvolvimento socioeconômico do Cariri e de Sobral, com o financiamento dos Centros de Inovação Tecnológica da Universidade Regional do Cariri (Urca), no Crato, e da Universidade do Vale do Acaraú (Uva), em Sobral.

"A ideia é estimular a geração de ideias inovadoras que possuam potencial de escalar para o mercado. Serão equipamentos físicos, com potencial de gerar resultados em todos os segmentos, promovendo benefícios às empresas da região e fortalecendo o ecossistema de inovação", disse a ministra.

Outros R$ 34 milhões, captados pela Lei de Informática, por meio do programa Residência em Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC), serão destinados para a segunda etapa do Programa C-Jovem. Que deve ofertar 8.400 novas vagas para formação alunos em TIC.