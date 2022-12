Fósseis de dinossauros são encontrados durante obra em rodovia de SP

Trabalhadores faziam obra quando encontraram uma rocha esbranquiçada que, mais tarde, seria identificada com um fóssil de dinossauro

Fósseis de dinossauros foram encontrados por acidente durante obras na rodovia BR-153, em Mirassol, interior de São Paulo. O material foi encontrado há 15 dias e tem datação estimada em 80 milhões de anos atrás.



Funcionários da concessionária Triunfo Transbrasiliana, responsável pelas obras de duplicação na rodovia, faziam a escavação de um barranco quando encontraram uma rocha esbranquiçada. Os trabalhadores desconfiaram e buscaram informações com paleontólogos. As informações são da BBC Brasil.

"Inicialmente, eles achavam que se tratava de uma formação mineral. Pedi para eles me enviarem fotos para que eu pudesse analisar, e logo percebi que se tratava de um fóssil de dinossauro", disse o paleontólogo William Nava à BBC.

Os fragmentos estavam a aproximadamente dez metros de profundidade. (Foto: Divulgação/William Nava)



De acordo com os pesquisadores, foram encontrados um fragmento de fêmur, com cerca de 80 centímetros; um úmero, que é o osso da perna dianteira; e uma vértebra caudal e um dente. Os fósseis estavam a aproximadamente dez metros de profundidade e levaram cerca dez horas para serem extraídos.

O material foi levado ao Museu de Paleontologia Pedro Candolo, em Uchoa, no interior paulista, para que paleontólogos pesquisem qual a espécie do fóssil. As análises devem durar em torno de um ano.