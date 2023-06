Ceará encerra maio de 2023 com alta de 287% nas apreensões de drogas

A apreensão de drogas pelas forças policiais do Ceará cresceu 287% em maio deste ano na comparação com o mesmo mês de 2022. Dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgados nesta terça-feira, 13, apontam que a quantidade de entorpecentes recolhidos no período analisado quase quadruplicou, saltando de 80 kg no ano passado para 312 kg em 2023.

Apesar do aumento, as apreensões registradas em maio caíram 50% se comparado a abril (629 kg). Nos cinco primeiros meses, o recorde anual foi observado em janeiro (940 kg) e o menor indicador em março (146 kg). Os dados foram tabulados pela Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp), órgão vinculado à SSPDS, considerando o histórico das ações de patrulhamento e as abordagens desenvolvidas pelas Forças de Segurança do Estado no combate à criminalidade.

Entre janeiro e maio de 2023, mais de 2,3 toneladas de drogas foram retiradas de circulação no Ceará. O número é 45% maior do que o montante apreendido no mesmo intervalo de 2022 (1,5 tonelada). Em média, cerca de 15 kg de entorpecentes foram recolhidos diariamente no Estado nos cinco primeiros meses do ano, contra 10 kg em igual período do ano anterior.

Para o titular da SSPDS, Samuel Elânio, o crescimento reflete o fortalecimento no combate ao tráfico de drogas por meio da atuação conjunta das forças policiais. "É fruto mais uma vez do trabalho das inteligências e do trabalho integrado das Forças de Segurança, em especial das Polícias que cuidam das divisas do estado do Ceará com os outros estados", frisou.

O secretário ressalta que as ações de combate ao tráfico são baseadas no trabalho de inteligência das Polícias Militar e Civil e que o foco dos procedimentos é interromper a cadeia de transporte dos entorpecentes entre municípios do Interior e a Capital. "Temos uma atuação muito forte do nosso Batalhão Especial de Polícia do Interior, que através do Comando de Operações de Divisa da Polícia Militar do Ceará, realiza um fortalecimento e incremento no trabalho das delegacias da Polícia Civil", detalha.

De acordo com as estatísticas da SSPDS, as drogas derivadas da cannabis, como maconha e haxixe, lideram as apreensões (1,5 mil kg) neste ano, respondendo por 65% do total. Em seguida aparece cocaína (335 km) e crack (126 km). No acumulado de 2022, foram recolhidos 3,4 toneladas de alucinógenos resultantes da cannabis, 2 toneladas de cocaína e 247 kg de crack.

Quase metade de toda a droga apreendida em maio decorreu de uma única abordagem, no dia 19, em Aracati, na Região Metropolitana de Fortaleza. Na ocasião, o Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) apreendeu 147 kg de maconha em posse de um casal . O flagrante ocorreu durante fiscalização de rotina na rodovia CE-040.

Os suspeitos trafegavam em um carro de passeio com destino a Fortaleza e se recusaram a obedecer uma ordem de parada da guarnição, originando uma perseguição policial que terminou com a prisão de ambos. O casal admitiu envolvimento com o tráfico de drogas e revelou que tinha partido de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, em Pernambuco. Eles foram autuados por tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico.

