PM prende suspeito de tráfico de drogas e porte ilegal de arma em Umirim

Uma blitz da equipe da Força Tática da Polícia Militar do Ceará (PMCE) resultou na prisão de um homem de 30 anos que estava em posse de mais de 11 quilos de drogas e uma arma de fogo no município de Umirim, a 90 quilômetros de Fortaleza, na tarde desta sexta-feira, 9.

Missionário cearense morto no Quênia estava desaparecido há três dias; LEIA

De acordo com as informações policiais, a composição realizava uma fiscalização na cidade quando abordou um veículo que transportava quatro pessoas e revistou todos os passageiros. Com um deles, identificado como Antônio Ronaldo do Nascimento Lino, foram encontrados uma pistola calibre 380 e mais de 4 quilos de cocaína, 1 quilo de skank e 6 quilos de maconha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O suspeito, que já possuía antecedentes criminais por dano, carregava o material apreendido em três mochilas e recebeu voz de prisão. Ele foi conduzido para a Delegacia Municipal de Umirim e autuado pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Por não haverem indícios de participação no crime, os demais passageiros e o motorista do veículo foram ouvidos e liberados. O caso, segundo a PM, segue sob investigação.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Umirim: (88) 3576-1316