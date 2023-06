Polícia captura suspeito de participar da morte de torcedor do Ceará

Prisão ocorreu no Mondumbim. Ao todo, oito pessoas já foram presas pelo crime

Foi capturado, nesta segunda-feira, 5, um homem de 21 anos suspeito pela morte de um torcedor do Ceará, que ocorreu em março último, no bairro Serrinha, em Fortaleza. Conforme Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), prisão ocorreu no Mondumbim. Ao todo, oito pessoas já foram presas pelo crime.

Segundo a pasta, Lucas do Espírito Santos Costa é suspeito de estar em meio ao grupo que agrediu a vítima, que tinha apenas 29 anos, em uma via pública. Jovem agredido não resistiu e veio a óbito.

Durante o curso da investigação, a 5ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) representou "pelo mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio qualificado" contra o suspeito. O pedido foi deferido pelo Judiciário e cumprido hoje.

Oito pessoas já foram capturadas

O torcedor foi morto enquanto ia à Arena Castelão para assistir ao jogo entre Ceará e Iguatu, no dia 18 de março. Na ocasião, ele passava por uma rua quando grupos de torcidas rivais iniciaram um confronto no local. Jovem foi agredido "por golpes de objeto contundente" e veio a óbito.

No dia seguinte ao crime, diligências realizadas pela PC-CE, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), resultaram na prisão de dois suspeitos pelo crime e na apreensão de uma arma de fogo.

Logo em seguida, mais dois homens foram presos suspeitos de estarem em meio ao grupo que agrediu o torcedor alvinegro. De acordo com pasta, a prisão de hoje é a 8° realizada durante a investigação sobre o caso.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.



Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia do Departamento de homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP): (85) 3257 4807