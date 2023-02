Aos 90 anos, filha de Lampião é destaque da Mancha Verde em São Paulo

O tema do samba enredo da Mancha Verde homenageou o Lampião e o Xaxado

Expedita Ferreira, de 90 anos, que literalmente tem sangue de Maria Bonita, foi destaque no desfile da Mancha Verde na noite deste sábado, 18, no Carnaval de São Paulo. Ela é a única filha reconhecida do famoso casal de cangaceiros nordestinos.

"Minha emoção é grande. Eu não esperava essa homenagem e esse convite para participar, mas já que chegou, tenho que fazer bonito, não posso fazer feio", disse Expedita em entrevista ao portal G1 - São Paulo.

A Mancha Verde foi a terceira escola de samba a desfilar no Carnaval de São Paulo. O tema do samba enredo homenageou o Lampião e o Xaxado, ritmo de forró que surgiu na segunda década do século 20 em Pernambuco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não estou muito animada pra sambar não, mas pra ficar em cima do carro, eu estou", diz também ao G1 - São Paulo. Todas as quatro filhas de três netas de Expedita, estavam em São Paulo para o desfile.



Sobre o assunto Arlindo e Zeca: Sapucaí tem homenagem a sambistas neste domingo

Blinken diz que a China está considerando enviar armas à Rússia

Turquia mantém tarefas de resgate em apenas duas províncias

Primeiro Carnaval pós-pandemia é marcado por dancinhas do TkTok

Carnaval: Ivete dirige por Salvador e buzina para foliões

Tags