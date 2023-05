Vacinação contra gripe no CE: cobertura nos grupos prioritários está em 45%

O Ceará apresenta uma cobertura vacinal de 45,73% nos grupos prioritários para a vacinação contra a influenza. De acordo com dados do LocalizaSUS, plataforma do Ministério da Saúde (MS), índice foi registrado nesse fim de semana, período em que o Estado vivenciou o dia D da campanha de imunização.

Levantamento, atualizado às 15h03min do domingo, 28, usa informações repassadas pelos municípios. De acordo com órgão federal, 1.508.215 doses da vacina contra a gripe já foram aplicadas na Unidade Federativa entre o início da campanha nacional contra a influenza, há cerca de dois meses, até hoje.

No grupo prioritário, a cobertura vacinal em relação as crianças é de 47,84%, com 350.733 doses aplicadas. Já entre idosos é de 45,99% (561.525) e entre gestantes é de 40.05% (36.071). São ainda dessa categoria trabalhadores de saúde, cuja cobertura é de 37.82% (85.309), dentre outros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na análise por município, Fortaleza é a cidade cearense que mais aplicou doses da vacina, com 149.502 aplicações. Em seguida vem: Caucaia (52.913), Maracanaú (46.916), Sobral (45.563), Juazeiro do Norte (44.868), Itapipoca (21.115), Icó (19.801), Itaitinga (18.948) e Quixeramobim (18.752).

Desde o dia 15 de maio a vacinação contra a influenza foi ampliada no Brasil para a população em geral acima de 6 meses de idade. Ampliação seguiu recomendação de nota informativa da Secretária da Saúde do Ceará (Sesa) e nota técnica do Ministério da Saúde.

Segundo pasta de saúde estadual, a atualização das aplicações da vacina demora 24 horas para ocorrer e alguns municípios levam mais tempo para atualizar seus dados. Em razão disso, o balanço completo de vacinação desse fim de semana deve ser divulgado na segunda, 29.

Campanha de vacinação segue até o fim deste mês



De acordo com a Sesa, a meta é vacinar no mínimo 90% dos grupos prioritários até o fim da campanha nacional de imunização contra a influenza, marcado para o dia 31 de maio. Buscando intensificar imunização, pasta recomendou a realização de mais um dia D de mobilização nesse sábado, 27.

Conforme Governo do Ceará, pelo menos 71 municípios cearenses aderiram a data. Vacinação aconteceu nos postos de saúde das cidades e também nos serviços do Vapt Vupt. Os municípios que não aderiram ao dia devem promover "ações especiais ao longo da semana", voltadas para a imunização.



Além da vacinação contra a gripe, também foi realizada no sábado "uma atualização da caderneta de imunização de rotina, direcionada, principalmente, para crianças e adolescentes, e a vacinação contra Covid-19 com a dose de reforço da vacina bivalente para todas as pessoas com 18 anos ou mais".

Em Fortaleza, 20 postos de saúde ofereceram o serviço de vacinação no sábado. No mesmo dia também foram disponibilizadas vacinas monovalentes contra a Covid-19 e as demais vacinas de rotina do Sistema único de Saúde (SUS): tríplice viral, hepatite A e B, tríplice bacteriana, poliomielite, varicela etc.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o balanço da vacinação do fim de semana só será extraído a partir de segunda-feira, 29. Assim como deve ocorrer em todo Estado, pasta reforçou que a vacinação contra Influenza continua ocorrendo até o encerramento oficial da campanha.