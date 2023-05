Em duas ações, PRF apreende R$ 3,7 milhões em drogas em Tianguá e Milagres

Em duas ações distintas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Ceará apreendeu drogas avaliadas em R$ 3,7 milhões. A primeira ação ocorreu no sábado, 27, em Tianguá, na Serra da Ibiapaba, enquanto a outra foi registrada em Milagres, no Cariri Cearense.

Em Tianguá, uma mulher de 35 anos, que não teve a identidade divulgada, foi presa. Conforme a PRF, ela transportava 12 tabletes de pasta base de cocaína dentro de uma mala em um ônibus que vinha de Belém (PA) com destino a Fortaleza.

“A passageira admitiu que aceitou uma oferta de 5 mil reais para levar a droga até a rodoviária de Fortaleza, onde seria entregue a uma pessoa não identificada”, informou a corporação.

Além de Tianguá, ação da PRF ocorreu em Milagres

No domingo, 28, em Milagres, no Cariri Cearense, foram apreendidos 11,5 kg de substância análoga à cocaína e 3 kg de substância análoga ao crack durante abordagem a um veículo modelo Prisma. Na ação, um homem de 24 anos, que também não teve a identidade divulgada, foi autuado em flagrante por tráfico interestadual de entorpecentes.