Policial militar sofre acidente de trânsito ao colidir com caminhão em Fortaleza

Um policial militar do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano Rodoviário Estadual (BPRE) sofreu um acidente de trânsito no cruzamento das avenidas Silas Munguba com Bernardo Manuel, no bairro Serrinha, em Fortaleza, na última sexta-feira, 26. Imagens das câmeras de segurança do local captaram o momento em que o PM fazia uma curva, quando foi derrubado por um caminhão.

No vídeo, é possível observar que algumas pessoas vão até o policial para prestar socorro. O motorista do caminhão também desceu no veículo para socorrê-lo.

Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que o militar do BPRE estava de serviço e trafegava em uma motocicleta pela via quando se envolveu no acidente com um caminhão.

O sargento recebeu os primeiros socorros no local, por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e foi encaminhado, consciente, a um hospital, onde recebeu atendimento médico.

Ainda de acordo com a PMCE, o policial não corre risco de morrer e está em recuperação.