Novo Oriente ganha base do Raio para reforçar combate à criminalidade

Nova unidade começou a funcionar neste sábado, 20, após inauguração oficial que contou com a presença do governador Elmano de Freitas

Uma nova base do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foi inaugurada no sábado, 20, em Novo Oriente, no Sertão de Crateús. Com a unidade, o Ceará chega a 74 bases do Raio.

Presente no evento de inauguração, o governador Elmano de Freitas (PT) ressaltou que a expansão do policiamento especializado é "decisivo para a segurança do povo cearense". Já o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Samuel Elânio, destacou que a instalação do novo equipamento deve impactar na redução dos indicadores criminas da região.

"Existem estudos que mostram que depois de um ano da chegada do Comando ocorre a redução de 18% no número de homicídios e de 26% em assaltos e outros tipos de crimes. Então, nesse trabalho integrado do Raio e outras forças de segurança, podemos confiar”, pontuou o secretário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na nova base, devem ficar instalados 23 policiais militares. Eles terão à disposição para as ações ostensivas diárias oito motocicletas e uma viatura de quatro rodas. A base do Raio de Novo Oriente integra a 4ª fase do projeto de expansão do policiamento especializado, que contempla as cidades com mais de 25 mil habitantes.

No total, são duas bases na Capital, 15 na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e 57 no Interior. Atualmente, o comando possui 3.019 policiais militares atuando em 73 municípios do Interior, RMF e na Capital, com auxílio de 1.428 motocicletas e 112 viaturas.