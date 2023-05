Funsaúde: Secretaria convoca pediatras intensivistas aprovados em concurso

A Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) convocou oito médicos pediatras intensivistas aprovados no concurso da Fundação Regional de Saúde (Funsaúde). A convocação foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta sexta-feira, 19. Eles irão atuar no Hospital Infantil Albert Sabin (Hias).

Os aprovados deverão ser empossados 30 dias após a publicação no DOE, que apresenta o tempo para que a documentação seja enviada (pode ser conferida no site da Sesa), a perícia médica seja realizada e o termo de posse dos concursados seja assinado. De acordo com as informações divulgadas pela Sesa, outros 592 aprovados devem ser convocados ao longo do mês de maio, de acordo com o cronograma pré definido.



Ainda este ano, dois mil aprovados serão convocados. Divididos em 600 no mês de maio, 600 em setembro e 800 em novembro. Os outros concursados serão chamados até 2026, obedecendo a validade do processo seletivo validado em 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Adesão ao Regime Estatutário da Sesa

Os aprovados no concurso da Funsaúde serão incluídos no regime estatutário da Secretaria da Saúde, o que assegura a estabilidade garantida pela Lei. A adesão foi feita com a aprovação do projeto de lei pela Assembleia Legislativa do Ceará em abril deste ano.

“Além de valorizar os profissionais, que serão submetidos a uma gestão funcional unificada e guiada por critérios de desempenho uniformes, a vinculação será fundamental para ampliar as atividades administrativas e fortalecer os serviços de saúde prestados aos cearenses”, pontua a secretária da Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho.