Maior terreiro de Umbanda do Ceará recebe pajé do Acre para ritual de Umbandaime

O terreiro Palácio do Zé, localizado no Eusébio, é liderado pelo Pai Paulo de Ayrá. A pajé Pey, da etnia indígena Huni Kuin, do Acre, veio repassar conhecimentos ancestrais

Maior terreiro de Umbanda do Ceará, o terreiro Palácio do Zé, localizado no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, recebeu neste sábado, 20, a pajé Pey, da etnia indígena Huni Kuin, do Acre, praticante do Umbandaime — sincretismo de Umbanda e Santo Daime. Pai Paulo de Ayrá, líder do terreiro e pai de santo há mais de 20 anos, recebeu os indígenas para um momento de troca de saberes tradicionais.

O Santo Daime é uma manifestação religiosa com origem na região amazônica que utiliza o chá ayahuasca. A pajé utiliza práticas de medicina ancestral, como limpezas com ervas, explica a assessoria do terreiro. Na oportunidade, os filhos da casa tiveram oportunidade de aprender as técnicas ancestrais.

A pajé, que veio com os filhos, facilitou um ritual de ayahuasca com Umbanda aberto para os visitantes do terreiro. Pais e mães de santo de outras casas também estiveram presentes.

Pajé Pey, da etnia indígena Huni Kuin, do Acre, ao lado do pai de santo Paulo de Ayrá, em visita ao Ceará para troca de saberes Crédito: DIVULGAÇÃO

Para Paulo de Ayrá, receber os indígenas huni kuin foi "uma experiência única e conhecimento dobrado". "A medicina ayahuasca vem das ervas, das matas e é usada nos cultos como forma de abrir a mente e criar visões místicas. Seu uso pode combater dependências químicas, males físicos e mentais. Também é usada para o tratamento de ansiedade, depressão e estresse pós-traumático", diz.

A organização da gira, o culto da umbanda, solicitou aos visitantes a doação de alimentos, que serão direcionados aos indígenas, conforme o líder religioso.

"Sempre faço esse trabalho de ajudar comunidades carentes, igrejas e, hoje, além de adquirir e repassar esses conhecimentos para meus filhos de santo e visitantes, também estarei ajudando os indígenas. Aqui no Palácio de Zé trabalhamos muito o amor e a prosperidade, não trabalhamos com mal como muitas pessoas confundem", acrescentou.

Além de atuar como pai de santo de Umbanda e babalorixá de Candomblé, ele é especialista em jogo de cartas, tarot e búzios. Pai Paulo de Ayrá também é terapêuta holístico de diversas terapias integrativas, como constelação familiar.

O terreiro Palácio do Zé foi fundado em 2001 e atualmente está localizado no Coaçu, no Eusébio, com capacidade para mil pessoas. Cerca de 600 pessoas, em média, participam de cada gira no local. A assessoria frisa que, além da Umbanda, o local é um centro holístico que "abriga a espiritualidade de um modo geral, plural e aberto para a formação de saberes".