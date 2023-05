Mais de 80 mil servidores estaduais não realizaram prova de vida; salários podem ser bloqueados

Cerca de 83 mil servidores e beneficiários estaduais ainda não concluíram o cadastro e a prova de vida 2023 da Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará (Cearaprev) até o final de abril, segundo levantamento do órgão. O prazo para a conclusão do processo vai até 30 de junho e o não-cumprimento acarretará no bloqueio dos salários e benefícios.

A prova de vida é um procedimento obrigatório que deve ser realizado por todos os servidores ativos, aposentados, militares reformados e pensionistas mantidos pelo Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará (SUPSEC).

O processo é realizado de forma 100% virtual, por meio do aplicativo Cearaprev On-line, desde 2021, para evitar o deslocamento do servidor que, segundo o órgão, pode resolver toda a situação em menos de 10 minutos.

Serviço

Por onde fazer: no aplicativo Cearaprev On-line, disponível para IOS e Android

Até quando? dia 30 de junho, para evitar o bloqueio dos seus proventos.

Dúvidas: @cearaprev ou (85) 3108-0135