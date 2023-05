Veja quais cidades do Ceará terão retomada de obras na educação

Serão 248 obras retomadas no Ceará com o repasse do Pacto Nacional pela Retomada de Obras na Educação. Anúncio foi feito há uma semana, no Crato

Mais da metade dos municípios do Ceará serão contemplados com a continuação de obras paralisadas ou inacabadas com o repasse do Pacto Nacional pela Retomada de Obras na Educação. Ao todo, 248 obras serão retomadas no Estado. De acordo com o Ministério da Educação, o conjunto soma 9 obras de reforma, 65 unidades de educação infantil, entre creches e pré-escolas; 54 escolas de ensino fundamental; 2 escolas de ensino profissionalizante e 118 novas quadras esportivas ou coberturas de quadras.

Para que as obras sejam prosseguidas, o valor de R$ 3,9 bilhões será investido. Além disso, os valores serão atualizados, permitindo que o gestor faça as intervenções com o montante que condiz com a realidade.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), lançaram o Pacto na última sexta-feira, 12, no município do Crato. A iniciativa prevê o investimento entre 2023 e 2026, destinados à conclusão de mais de 3.500 obras de infraestrutura escolar paralisadas ou inacabadas em todo o Brasil.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira a lista com os municípios que serão contemplados:

1. Acarape

2. Acopiara

3. Aiuaba

4. Alcântaras

5. Alto Santo

6. Amontada

7. Aquiraz

8. Aracoiaba

9. Ararendá

10. Aurora

11. Baixio

12. Barbalha

13. Barreira

14. Barro

15. Barroquinha

16. Baturité

17. Beberibe

18. Bela Cruz

19. Boa Viagem

20. Camocim

21. Campos Sales

22. Canindé

23. Capistrano

24. Carnaubal

25. Caucaia

26. Chaval

27. Coreaú

28. Crateús

29. Crato

30. Deputado Irapuan Pinheiro

31. Ererê

32. Fortaleza

33. General Sampaio

34. Granja

35. Guaiúba

36. Guaraciaba do Norte

37. Ibaretama

38. Ibiapina

39. Ibicuitinga

40. Icapuí

41. Icó

42. Iguatu

43. Independência

44. Ipaporanga

45. Ipu

46. Ipueiras

47. Itaitinga

48. Itapagé

49. Itapipoca

50. Itapiúna

51. Itarema

52. Jaguaretama

53. Jaguaruana

54. Jardim

55. Lavras da Mangabeira

56. Madalena

57. Maracanaú

58. Martinópole

59. Massapê

60. Mauriti

61. Meruoca

62. Milagres

63. Milhã

64. Miraíma

65. Missão Velha

66. Mombaça

67. Monsenhor Tabosa

68. Morada Nova

69. Nova Russas

70. Novo Oriente

71. Ocara

72. Orós

73. Pacatuba

74. Pacujá

75. Palhano

76. Palmácia

77. Paracuru

78. Paramoti

79. Pereiro

80. Pindoretama

81. Poranga

82. Potiretama

83. Quixadá

84. Quixeramobim

85. Redenção

86. Reriutaba

87. Salitre

88. Santa Quitéria

89. Santana do Acaraú

90. Santana do Cariri

91. São João do Jaguaribe

92. São Luís do Curu

93. Senador Pompeu

94. Tabuleiro do Norte

95. Tamboril

96. Tauá

97. Tejuçuoca

98. Tianguá

99. Umari

100. Umirim

101. Uruburetama

102. Uruoca

103. Varjota

104. Várzea Alegre